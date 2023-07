Francesco nel cuore di Londra In 150mila hanno visitato la mostra dedicata al Poverello

In meno di due mesi sono stati oltre 150 mila i visitatori della mostra "Saint Francis of Assisi" alla National Gallery di Londra dove, fino al 30 luglio, sarà ancora possibile ammirare le opere di famosi artisti, dal XIII secolo a oggi, ispirati dalla vita e dalle opere del frate assisano. Nel museo londinese, ieri l’altro, si è svolto un evento, voluto dal Comune di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia e dell’azienda Sir Safety, per omaggiare un’esposizione, la prima grande rassegna dedicata a un santo cattolico, con oltre 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private europee e americane.

Per l’occasione, nelle 6 sale al piano terra della National Gallery, sono stati raggruppati dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, oltre a opere (tele, disegni, fotografie) di Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Buttner e Richard Long. Esposti anche pannelli medievali, reliquie e manoscritti, film moderni, opere d’arte contemporanea, fotografie e persino un fumetto Marvel. Sono intervenuti all’incontro istituzioni londinesi, rappresentanti dell’Istituto italiano per la cultura e dell’Enit, del Governatorato, operatori commerciali ed esperti di marketing turistico, il direttore della National Gallery Gabriele Finaldi che ha curato la mostra insieme a Joost Joustra, che ha spiegato le ragioni dell’evento. Intervenuti inoltre il sindaco Stefania Proietti con l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, padre Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, ha portato i saluti dei frati. L’Accademia di Arti Antiche Resonars - Massimiliano Dragoni, Nicola Di Filippo e Luca Piccioni –hanno proposto un momento musicale.

M.B.