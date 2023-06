Francesco Ferranti, consigliere di Forza Italia, eletto Presidente Commissione Controllo e Garanzia a Terni

TERNI – Francesco Ferranti, consigliere comunale di Forza Italia (unico nel gruppo azzurro uscito dalle recenti amministrative), ex presidente del Consiglio comunale, è il nuovo presidente della Commissione controllo e garanzia di Palazzo Spada. Lo ha votato ad ampia maggioranza, lui rappresentante dell’opposizione, il Consiglio comunale. Ferranti ha incassato ben 26 preferenze, in un’assise che prevede 20 voti alla maggioranza (21 con quello del sindaco) e 12 alle opposizioni. Lo stesso Ferranti aveva respinto la proposta del centrodestra di nominarlo alla vicepresidenza del Consiglio comunale. Insomma, la sua elezione a presidente della Commissione controllo e garanzia è stata ampiamente sostenuta dalla maggioranza. "Rongrazio – scrive Ferranti in un post – i 26 colleghi per la fiducia accordatami; fiducia che eserciterò come sempre nell’ interesse della città per garantire un corretto ed efficace svolgimento delle attività amministrative in ogni settore" .