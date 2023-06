Francesco Capalbo delegato Coldiretti

Francesco Capalbo, ventinovenne di Magione, è stato eletto nuovo delegato Coldiretti Giovani Impresa Perugia, mentre Stefano Migno, ventottenne di Lugnano in Teverina, è stato confermato alla guida degli under 30 Coldiretti per la provincia di Terni. È il risultato del voto delle Assemblee provinciali dei giovani imprenditori di Coldiretti, tenutesi martedì e mercoledì scorsi. "Ho accettato con entusiasmo questo incarico, raccogliendo il testimone da Valentina Alunno che ringrazio per il lavoro svolto - ha affermato Francesco Capalbo neo delegato Coldiretti Giovani Impresa Perugia che conduce a Magione un’azienda agricola ad indirizzo ortofrutticolo, le cui eccellenze sono proposte direttamente nel proprio punto aziendale e nel Mercato Contadino Perugia Campagna Amica a Madonna Alta. Il nostro è un mestiere dalle prospettive economiche importanti - ha precisato - ma anche utile all’ambiente e all’intera collettività. Dovremo saper realizzare idee e progetti utili alla nostra crescita imprenditoriale, “entrando” anche nelle scuole - ha concluso Capalbo - supportando e dando continuità alle politiche e strategie di Coldiretti".