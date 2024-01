Frana lungo la Valserra. Lavori in corso e senso unico alternato

La Provincia di Terni rende noto che in un tratto della Sp 67 Valserra nel comune di Terni si è verificata una frana di contenute dimensioni che ha interessato parte della carreggiata. L’evento ha riguardato una porzione del costone sovrastante la strada in direzione Terni-Giuncano a circa un chilometro dal bivio per la località di Acquapalombo.

I cantonieri e l’ufficio tecnico dell’ente, in coordinamento con al Prefettura, si sono attivati per circoscrivere lo smottamento e ridurre il volume di materiale depositatosi sulla pavimentazione stradale.

Per motivi di sicurezza è stata emessa un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo e che resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di percorribilità e sicurezza.