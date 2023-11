Fragilità, servono le parole giuste. Ecco come ’produrre inclusione’

PERUGIA - "Le persone fragili per noi sono una risorsa nelle nostre cooperative sociali abbiamo 800 svantaggiati, su 6000 occupati. Il loro impegno quotidiano è rivolto alla fragilità, e sanno bene quanto le parole possano essere strumenti delicati. Abbiamo collaborato con i commercialisti e con i giornalisti e questo evento è un percorso verso un confronto costante con tutti gli ordini professionali". A dirlo Danilo Valenti, presidente di Legacoop Umbria che con la sua associazione Legacoopsociali Umbria e Ordine dei giornalisti dell’Umbria ha organizzazto un incontro formativo per la categoria dal titolo "Glossario fragile, maneggiare con cura: parole e persone in condizione di fragilità". Un progetto partito dopo la pandemia, durato sei mesi, per indagare l’uso delle parole per le persone in condizioni di fragilità o esse stesse fragili per la realtà che raccontano: disabilità, dipendenze, salute mentale, caregiver, minori vittime di abusi, mutualismo, diversità e altro. Nell’incontro si è discusso del significato e della delicatezza delle parolem, che possono includere ma anche escludere le persone, metterle ai margini e ferirle.