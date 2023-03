Fotovoltaico, svolta all’Omc L’impianto produrrà il 20% del fabbisogno energetico

Il rilancio delle Omc (ex Ogr) di Foligno, destinate a riappropriarsi del ruolo di impianto pilota in campo nazionale nel settore della manutenzione, continua a fare significativi passi in aventi. Due i “campi di intervento“: l’ammodernamento dell’infrastruttura (investimenti di circa 24 milioni) e l’incremento dei livelli occupazionali necessari per ospitare in futuro la manutenzione dei treni di nuova generazione. Il primo passo verso un futuro più roseo dell’Omc è stato compiuto ieri con l’inaugurazione del fotovoltaico (costo 2,2 milioni): in virtù dei 2564 pannelli installati produrrà 1.400 mwh all’anno, pari al 20% del fabbisogno complessivo dell’azienda, riducendo l’immissione in atmosfera di circa 800 tonnellate anno di CO2. Alla presentazione hanno partecipato il responsabile della Direzione tecnica Trenitalia, Marco Caposciutti, l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, il sindaco di Foligni Stefano Zuccarini, il direttore regionale di Trenitalia, Amelia Italiano, e il responsabile delle Omc, Antonio Bernardini che prima degli interventi ha illustrato le qualità tecniche di un impianto fotovoltaico di ultima generazione.

"L’autoproduzione di energia elettrica è centrale nel piano industriale decennale del Gruppo Fs – ha spiegato Caposciutti –. L’attività è finalizzata a soddisfare il 40 % dell’intero fabbisogno energetico. L’impianto fotovoltaico è installato sulla copertura dei capannoni della torneria e sul capannone principale dello stabilimento con pannelli metallici leggeri coibentati: un intervento che ha migliorato l’efficienza termica dell’edificio. In quest’ambito Trenitalia fa la sua parte tramite l’applicazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle circa 50 officine che la società capofila del polo passeggeri gestisce sul territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a una produzione installata di almeno 15 mw. La realizzazione di Foligno è una delle più grandi, in linea con la dimensione dell’officina".

Innovazioni necessarie in vista del ruolo che le Omc interpreteranno in futuro, che è legato alla riqualificazione dell’impianto attraverso la realizzazione di altri binari necessari per consentire la manutenzione dei treni di nuova generazione Jazz e Pop. A questo proposito garanzie in merito sono state ribadite dall’assessore Melasecche. "Con gli investimenti a disposizione – ha spiegato Melasecche – il futuro delle Omc sarà sempre più roseo grazie all’avvio del nuovo tipo di manutenzione. Progetto che a breve sarà esecutivo e si darà il via alla gara di appalto che entro un paio di anni garantirà l’inizio della nuova era delle Omc. L’impianto nel frattempo avvierà la manutenzione dei quattro treni ‘Minuetto’ da anni fermi a Città di Castello. Un banco di prova – ha concluso l’assessore – che precede il battesimo della manutenzione dei treni di nuova generazione, attività che garantirà alle Omc un concreto aumento dei livelli occupazionali". Soddisfazione viene espressa dalla Filt - Cgil, come sottolinea Ciro Zeno: "Un passaggio importante nella direzione del rilancio".

Carlo Luccioni