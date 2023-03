Fotografia Giovani talenti raccontano l’Umbria L’assessore Agabiti: "Grande promozione"

A spasso per l’Umbria, per promuovere sui social le immagini e i video più belli del territorio e raccontare le emozioni di "un’esperienza totalizzante". Sedici giovani fotografi e videomaker, selezionati da tutta Italia, in questi giorno stanno partecipando al progetto “#NikonCreators” ideato da Nital spa. I giovani creator, accompagnati da tre persone dello staff, sono arrivati domenica a Perugia e fino a stasera, utilizzando le ultime novità del brand internazionale Nikon, si sfideranno a suon di scatti e di video alla scoperta della storia dei luoghi, delle persone, dei paesaggi dell’Umbria. Le loro attività e i percorsi affrontati nell’arco di molteplici itinerari verranno pubblicati sui canali social ufficiali @nikonitalia e @umbriatourism oltre che sui profili Instagram degli artisti.

"E’ un onore che un grande brand abbia scelto l’Umbria per promuovere il nostro patrimonio", sottolinea l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti, che ieri ha incontrato i giovani creator all’Hotel Priori Secret Garden, base operativa del progetto. "Siamo certi che il racconto che questi giovani talenti faranno delle città, dei borghi e del paesaggio possa restituire un’immagine unica e autentica della nostra terra, catturando anche un pubblico più giovane". L’obiettivo della Regione, spiega l’assessore, è quello di "superare il record di oltre 6 milioni 330 mila presenze registrate nel 2022", in un anno importante come il 2023 segnato dalle celebrazioni per i 500 anni della morte del Perugino, del Signorelli e i 50 anni di Umbria Jazz. "Motivo in più – conclude Agabiti – per far si che la promozione dell’Umbria sia sempre più forte e distribuita in tutti i mesi dell’anno sperimentando tutte le forme per arrivare a un pubblico sempre più vasto".

S.C.