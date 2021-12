Soccorsi al camion rimasto bloccato nella neve: lo liberano i vigili del fuoco / FOTO

Intervento sotto la neve per i vigili del fuoco di Norcia. Che hanno liberato dalla neve un tir adibito al trasporto alimentare che è rimasto bloccato al valico di Forca di Presta, che si trova tra Marche e Umbria, nel territorio comunale di Castelluccio di Norcia. Con la strada completamente invasa dalla neve è stato impossibile per il camion proseguire. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in collaborazione con un privato che ha messo un trattore a disposizione. Non si registrano feriti.