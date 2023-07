"Fosso Dei Guastri: l’alveo ora è un bosco"

"I cambiamenti climatici in corso stanno accentuando anche la rischiosità dei cosiddetti eventi estremi, aumentando l’intensità e la frequenza delle piogge a carattere alluvionale, con gravi danni alle popolazioni, al territorio e al tessuto socio economico". Considerazioni di Franco Battistelli, presidente di Associazione Cittadini, che chiede all’Afor Umbria "una manutenzione corretta della rete idrografica, in modo da garantire la capacità di assorbire ingenti carichi d’acqua per il regolare il deflusso delle acque superficiali e di limitare potenziali danni anche in caso di eventi eccezionali". Battistelli porta l’esempio del fosso demaniale Dei Guastri, che dalla collina di Sant’Enea-San Martino in Colle, attraversando il territorio di san Nicolò di Celle "dovrebbe garantire il deflusso delle acque superficiali verso il Tevere. In lunghi tratti del suo alveo – denuncia Associazione Cittadini - si è sviluppato un bosco con piante anche di alto fusto. Alla Regione Umbria è stato più volte, da tempo, richiesto anche con una petizione, un intervento manutentivo. Niente è stato fatto. Anche altri fossi del territorio ricadenti nella rete idrografica minore si trovano in analoghe condizioni. Servirebbe un intervento urgente".

S.A.