"Fosso Cagnola più sicuro". Ecco i lavori sulle sponde

Sembrano pronti a partire, già nei prossimi giorni, i lavori relativi agli interventi di sistemazione idraulica e prevenzione dai danni alluvionali del Fosso Cagnola, che prevedono anche la ripulitura di un tratto del fosso stesso. Prima di dare inizio alle opere, si è svolto, a Ospedalicchio, un sopralluogo che ha visto la partecipazione di Stefano Santoni, assessore municipale ai lavori pubblici, dei tecnici municipali e dei responsabili dell’ Agenzia Forestale Regionale (Afor) che realizzerà le opere.

Il tratto interessato dai lavori sarà a partire da 50 metri a monte del ponticello di via Poletti al sottopasso della S.S. 75 per un costo complessivo di 40mila euro, con i cantieri che avranno inizio già dalla prossima settimana. "Prevenire e mitigare il dissesto idrogeologico e il rischio idraulico in caso di forti piogge, questi gli obiettivi che l’amministrazione comunale si pone in tema di politiche ambientali – dichiara l’assessore Santoni – Interventi quindi necessari per la tutela ambientale del territorio e per migliorare la vivibilità dei cittadini". Interventi che appaiono in linea anche alla luce degli eventi estremi che si sono verificati sul territorio nello scorso mese di giugno, con la violentissima precipitazione che ha provocato allagamenti, danni e distruzioni in particolare lungo il corso d’acqua del Tescio, sia nel territorio bastiolo, ma anche in quello assisano.