Forza Italia tuona sull’esecutivo "Città in difficoltà"

GUALDO TADINO - "Sembra che il sindaco e il suo esecutivo non si rendano conto delle enormi difficoltà della città". Il giudizio è del coordinamento di Forza Italia, guidato da Fabio Viventi; insieme ai dirigenti azzurri Silvia Minelli e Gianni Frillici, dice che le" grandi questioni gualdesi si sono sbloccate solo grazie all’impulso che arriva dalla Regione, mentre tutto il resto è immobile". Ed elenca: c’è stata la vendita dell’area della stazione, ma, dopo 2 anni, non si è provveduto a "metter mano ad un’area per gli spettacoli itineranti, dirottati in piazza Federico II di Svevia", spostando il mercato settimanale. C’è stato l’acquisto dell’ex Icap, descritto come "scelta importante" ma nulla è avvenuto. E’ stata smantellata la fontana di piazza Garibaldi, che giace da qualche parte: "attendiamo con speranza". I lavori al centro promozionale della ceramica, con "annunci roboanti" del sindaco, "procedono a singhiozzi". A.C.