Forza Italia, nuove certezze. Modena eletta coordinatrice

Unire, non certo dividere. Convintamente nel centrodestra, tanto in Umbria, a Perugia che a Roma. Dal congresso provinciale di Forza Italia il messaggio è chiaro. È scritto nero su bianco nella mozione unitaria che porta Fiammetta Modena a essere eletta coordinatrice per la provincia di Perugia di fronte al segretario nazionale Antonio Tajani, al portavoce Raffaele Nevi, al capogruppo alla Camera Paolo Borrelli, al vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, all’europarlamentare Francesca Peppucci. Primo congresso d’Italia dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, e il primo, per gli azzurri umbri, dopo la morte prematura di Laura Buco, che all’affermazione del partito ha tanto lavorato fin da giovanissima. La ricorda il presidente Tajani quando prende la parola per concludere i lavori, che nel pomeriggio si sono spostati a Terni per il congresso degli iscritti. Il segretario, "Ho chiesto e ottenuto che venisse modificato lo statuto, perché di presidente ce n’è stato e ce ne sarà uno solo", è raggiante di fronte ai numeri "a oggi siamo a 108mila tesserati", numeri in crescita che si riflettono anche a Perugia dove le tessere sono 1.300, partendo da una novantina. "Qui in Umbria abbiamo un’ottima dirigenza. Abbiamo anche degli ottimi amministratori, quindi, per quanto si decida a livello nazionale, non c’è ragione per non confermare Tesei. La nostra linea è questa" sottolinea ancora Tajani, all’unisono con Modena: "Nessun dualismo con Donatella" rispetto a un’ipotesi Romizi candidato a palazzo Donini. "Oggi sanciamo un nuovo inizio, sono convinta che Forza Italia saprà essere protagonista al centro della sua coalizione". Eletti nella segreteria provinciale Francesca Borzacchiello, Tommaso Campagni, Michele Cesaro, Tatiana Cirimbilli, Carlotta Colaiacovo, Barbara Di Nicola, Francesco Diotallevi, Daniela Flagiello, Gianni Frillici, Mauro Liberti, Beatrice Montioni, Paolo Panico, Moreno Primieri, Luigina Procacci, Ramon Rustici, Filippo Ugolini, Enrico Valentini, Fabio Viventi, Marco Renga. Filippo Ugolini e Fabio Viventi sono i vicecoordinatori, mentre Danilo Simpatia, Liana Lucaccioni, Elisa Pacioselli sono stati indicati come i responsabili dei settori Formazione, Adesioni e Comunicazione.

elleffe