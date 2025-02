Forza Italia, la stagione congressuale toccherà 13 comuni di tutta la regione

Sarà Città di Castello il primo comune ad ospitare la stagione congressuale di Forza Italia Umbria che toccherà 13 comuni di tutta la regione, tra i quali Perugia e Terni. Stagione che è stata illustrata nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia alla presenza anche del portavoce nazionale del partito, Raffaele Nevi, e della coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori. "Il coordinamento nazionale vede con favore questa stagione nei territori" ha detto Nevi ricordando anche l’ingresso di Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia e consigliere regionale, proprio nel coordinamento, così da far salire a 3 i membri umbri dei 40 totali che lo compongono a livello nazionale. "La campagna adesioni 2024 di Forza Italia è stata un successo - ha quindi sottolineato Romizi - sia a livello nazionale, raggiungendo il risultato record di 150.000 iscritti. Ora avviamo appuntamenti per consolidare e radicare il partito a livello territoriale e per allargare la nostra base". Nevi ha parlato di una stagione congressuale che "rilancerà il partito anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali". "Le ultime sconfitte - ha sostenuto - non hanno azzoppato il centrodestra che anche in Umbria è molto tonico. Si deve però lavorare per tempo e comunicare meglio". "Questa attività congressuale frenetica è nuova per noi - ha quindi detto Polidori - ma ci siamo scoperti capaci e attivi". I segretari provinciali FI di Perugia e Terni, Fiammetta Modena e Stefano Fatale, hanno illustrato le date congressuali già fissate.