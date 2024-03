Forza Italia Assisi, Evian Morani nominato segretario comunale

ASSISI – Si è svolto il congresso comunale di Forza Italia di Assisi. Alla presenza del coordinatore provinciale Fiammetta Modena e Lamberto Marcantonini è stata votata all’unanimità la mozione unitaria per il rinnovo del coordinamento comunale con la nomina di Evian Morani (foto) come segretario comunale. L’organigramma di Assisi è completato dal vice-coordinatore Paolo Farinelli; dal responsabile per lo sviluppo economico Marco Carloni; quello per i rapporti con Università e istituzioni regionali Marco Renga; per il Sociale, associazionismo, pari opportunità Mara Palai; per sicurezza del lavoro, politiche giovanili Andrea Petrozzi. Presenti ai lavori esponenti della Lega e di FdI (Stefano Pastorelli e Moreno Fortini) e altri protagonisti delle precedenti legislature (Lunghi, Marini, Bocchini) simpatizzanti anche di Bastia Umbra in attesa delle decisioni finali sulle candidature a sindaco. La mozione vincitrice nasce dalla necessità di creare un contenitore di centrodestra moderato che "interpreti le esigenze di equilibrio, competenza, buon senso e governabilità".