Forum su innovazione e “startup“ Umbria laboratorio a cielo aperto

Sono Umbria Bioengineering Technologies, Beexlab e BugsLife le startup vincitrici della prima edizione di Investors’ forum 2023. Le tre realtà sono state particolarmente apprezzate, dopo la sessione di presentazione, da potenziali investitori e imprese presenti durante l’evento organizzato dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria. L’iniziativa che si è tenuta alla Posta dei Donini a San Martino in Campo di Perugia aveva come obiettivo di presentare l’Umbria come "laboratorio a cielo aperto" per sperimentare l’innovazione "e recuperare il gap rispetto ad altre regioni in cui l’innovazione rappresenta il driver principale per lo sviluppo economico", come ha ricordato Michele Fioroni, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Innovazione digitale e Semplificazione. "Riposizionare quindi l’Umbria nel panorama nazionale come una regione che vuole avere un ruolo nell’ambito dell’innovazione" ha aggiunto. La giornata dell’Investors’ Forum - è stato ricordato - rappresenta la conclusione di un percorso sperimentale partito nel 2021 con il programma di accelerazione regionale "Smartup" gestito da Sviluppumbria che ha visto startup e imprese innovative umbre beneficiare non solo di finanziamenti, ma soprattutto di un programma di accelerazione e accompagnamento costituito da attività di formazione, informazione, mentoring e coaching per affiancarle dalla strutturazione dell’idea di business fino alla presentazione finale agli investitori. Un percorso che ha visto la selezione di 22 startup, oltre 100 incontri individuali organizzati e il supporto di un gruppo di consulenti.