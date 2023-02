Forti criticità nella sanità "Coletto si dimetta"

Le reazioni alla relazione del procuratore della Corte dei Conti dell’Umbria non si sono fatte attendere. Rosa Francaviglia ha infatti detto apertamente come sia "indubbio che permangono notevoli criticità che non incidono unicamente sulla spesa regionale, ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale, che rischia di essere seriamente compromesso e non soltanto da molteplici disservizi e dall’allungamento delle liste di attesa". Una mazzata vera e propria su Palazzo Donini che non ha ufficialmente replicato. E così Giacomo Leonelli, segretario regionale di Azione, invita l’opposizione in Consiglio regionale a presentare una mozione di sfiducia all’assessore Luca Coletto, chiamando in causa anche Fratelli d’Italia "che – scrive Leonelli – ha votato diligentemente tutto quanto proposto dalla Giunta regionale e ha deciso, come ormai hanno capito anche i sassi, che vuole tra un anno mandare a casa la presidente Tesei, per candidare un presidente più ’affine’ a loro; lo motiverà dicendo che non ha condiviso la linea di governo, che ci vuole un cambio di passo. E allora mi permetto un umile consiglio alle opposizioni – continua –: una bella mozione di sfiducia all’assessore alla Sanità (che se la merita tutta): vediamo davvero a quel punto se Fratelli d’Italia (sulla materia che da sola è più dei 23 del bilancio regionale), la vota o meno. Vediamo se sono davvero così ’distanti’ dalla linea di governo della Regione – conclude –, o è tutta una retorica per fare le ’verginelle’ tra un annetto".

"La stoccata della procuratrice regionale sulla gestione della sanità umbra ne certifica il collasso – afferma Andrea Ferroni, segretario provinciale di Rifondazione comunista di Perugia –. Per noi non è una sorpresa. Denunciamo questa situazione almeno dal 2016. Allora predicavamo nel deserto. Con il governo delle destre a trazione ’nordista’ si è continuato a tagliare e a privatizzare. I risultati di Tesei e Coletto li conoscono bene soprattutto i malati – sostiene –: problemi per le degenze, liste d’attesa interminabili, pronto soccorso in sofferenza, assenza di manutenzioni, carenza di personale, fuga di professionisti. Per questo torniamo a rivolgerci alle opposizioni in consiglio regionale e alle forze politiche progressiste e di sinistra dell’Umbria per lanciare una mobilitazione regionale".

Poi c’è Federconsumatori Umbria, con Alessandro Petruzzi a sostenere che "la relazione regionale della Corte dei Conti conferma quanto da tempo denunciamo sui ritardi, disservizi e la scelta politica di questa giunta di smantellare il servizio sanitario pubblico costringendo i cittadini a ricorrere ai privati. La presidente della Giunta Tesei e la sua maggioranza – conclude Petruzzi – presentino un immediato piano di recupero che sovverta il denunciato degrado e l’assessore alla Sanità prenda atto che è stato sfiduciato dalla Corte dei Conti ,oltre che dai cittadini".