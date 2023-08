Forte maltempo anche in Umbria Grandine e vento: tanti alberi ko

Raffiche di vento anche a 80 chilometri all’ora e poi pioggia, grandine e temperature crollate di oltre dieci gradi in poche ore. La seconda parte della giornata di ieri è stata caratterizzata dal forte maltempo – ampiamente annunciato – in diverse zone della regione. E all’ora di pranzo la zona più interessata è stata quella del Perugino, con il capoluogo colpito in modo intenso in alcuni quartieri. Le centrali della Polizia locale e quella dei Vigili del fuoco hanno hanno avuto molte segnalazioni e il 115 è intervenuto in una trentina di casi, quasi sempre per la caduta di rami e alberi.

Il pericolo più importante in via Quintino Sella, la strada che da Pian di Massiano sale a San Marco: qui, infatti, un albero si è schiantato sulla strada ed è stato un miracolo che nessuno si sia fatto male, dato che la via è abbastanza trafficata. Sul posto Vigili del fuoco e agenti della Locale che hanno chiuso la strada per alcune ore, finché il grosso pino non è stato rimosso. E proprio quella è stata una delle aree in cui il vento è soffiato più forte: l’anenometro di San Marco (Lineameteo.it) ha rivelato raffiche fin oltre i 62 chilometri orari. Il record è stato a Monte Serrasanta (Gubbio) con 79 chilometri all’ora.

Piante abbattute anche a Ferro di Cavallo, in via Caravelle, a Cenerente e Montelaguardia, sempre nella zona a ovest del capoluogo. Proprio a Monte Tezio la stazione meteo ha rilevato ben 84 millimetri di pioggia concentrati in circa quattro ore, dalle 12 alle 16. Anche Pierantonio è stata una delle zone più piovose, con oltre 65 millimetri. E poi Mantignana, Marsciano oltre all’Eugubino Gualdese hanno avuto precipitazioni intense. Interventi dei vigili del fuoco anche a Città di Castello per alcuni rami pericolanti, mentre al Trasimeno sono cadute poche gocce. A impressionare sono stati anche i chicchi di grandine enormi caduti in alcune zone. In particolare nella zona di Gubbio, è caduta grandine a forma "di stella" (foto piccola in alto), molto grande: un fenomeno raro qui in Umbria.