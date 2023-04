“Forestiamo l’Italia“ Un bosco in città Mille alberi per rigenerare il quartiere

Pac 2000A Conad ha a cuore il benessere dell’ambiente. Così, il colosso della spesa alimentare, partecipa attivamente all’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” attraverso un progetto di tutela ambientale, in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione.

L’area oggetto di forestazione è a Perugia nei pressi di Via Antimo Liberati: grazie al progetto sarà riconvertita e riqualificata, migliorando le condizioni complessive della zona. Il nuovo bosco andrà ad inserirsi nella rete ecologica della città e permetterà di implementare le funzioni legate alla conservazione e alla possibilità di movimento delle specie

animali e il loro miglior inserimento nel contesto urbano. Al termine dell’intervento, nell’area verranno messi a dimora 1.000 alberi di varie specie. "L’intervento di forestazione di Perugia nasce dall’impegno di Conad verso la tutela ambientale, fatto di azioni concrete per il territorio e la comunità. Le attività di forestazione che abbiamo svolto nei territori in cui operiamo hanno visto una partecipazione attiva e forte dei nostri Soci e clienti. Una occasione per fare bene all’ambiente e accrescere il benessere delle Comunità", dichiara Marco Passeri, direttore Area Umbria di PAC 2000A Conad. Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio. "Azioni come quelle portate avanti da Conad – dice Rete Clima - sono quindi preziose per l’ambiente e per la comunità".