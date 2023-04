Con le forbici in mano molesta i clienti di un locale

Perugia, 26 aprile 2023 – E’ stato visto con delle forbici in mano in un locale. E’ successo ieri sera intorno alle 23 in un locale in piazza Fortebraccio.

E’ stata avvista la polizia: quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nei pressi del locale, a seguito della descrizione ricevuta, hanno individuato il cittadino straniero mentre si aggirava tra le persone presenti.

Una volta avvicinato è stato identificato come un cittadino straniero di origini gambiane in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

L'approfondimento del controllo ha consentito agli agenti di ritrovare all'interno della tasca dei pantaloni del giovane un paio di forbici di una lunghezza di 14 centimetri.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che l'uomo, ad inizio serata, aveva iniziato a molestare gli avventori del locale impugnando le forbici ritrovate dagli agenti. Il 25enne è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.