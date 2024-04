Fora e CiviciX appoggiano il candidato Tili

SPELLO – Andrea Fora e CiviciX appoggiano Progetto Spello, la formazione che riunisce centrodestra e civici, a sostegno del candidato Simone Tili. "Cresce di giorno in giorno l’entusiasmo e il consenso di cittadini e forze politiche e civiche attorno alla Lista Progetto Spello, già sostenuta dalle principali forze civiche locali come Umbria Civica, Spello Civica, Civici Indipendenti. Dopo l’arrivo di Noi moderati e il completamento della componente partitica di centrodestra è la volta di una grande realtà civica molto diffusa in Umbria. Siamo lieti di poter contare sul supporto di Andrea Fora, consigliere regionale, già presidente di Confcooperative Umbria e portavoce dell’alleanza delle Cooperative Umbria", dice Tili. "Simone Tili è un professionista affermato, preparato, competente, candidato insieme ad una squadra molto motivata e composta da persone credibili, autorevoli", dichiara Andrea Fora.