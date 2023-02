Fontivegge, uomo ferito a bottigliate: il locale chiuso per 15 giorni e licenza sospesa

Sarà chiuso per 15 giorni, con licenza sospesa, il locale di Fontivegge che è stato teatro, lo scorso fine settimana, di una violenta lite finita con il ferimento di un uomo a colpi di bottiglia. La rissa era scoppiata all’alba, quattro le persone che era state identificate e denunciate dalla polizia, intervenuta sul posto con il 118 che ha portato le prime cure in particolare a un uomo con evidenti ferite al volto. La violenta lite, secondo quanto ricostruito, era iniziata nel locale, una sorta di discoteca, per poi proseguire fuori tra urla ed evidenti tracce di sangue. A generare lo scontro, secondo una prima ricostruzione, motivi di gelosia. I quattro coinvolti, tre uomini e una donna, sono di origine sudamericana. Oltre alle indagini che hanno portato alla denuncia dei quattro, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura temporanea in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, l’ennesimo provvedimento preso per locali “problematici“ dall’inizio dell’anno.

I primi accenni della rissa, come detto, si erano verificati all’interno per poi proseguire tra il parcheggio sottostante e l’area antistante il supermercato. Un fatto che avevano generato grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini. Ma non l’unico nello stesso esercizio pubblico. Lo scorso anno, infatti, la polizia era intervenuta a seguito di segnalazioni di liti e di situazioni al limite. Il reiterarsi degli episodi, il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno quindi indotto il questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per 15 giorni.