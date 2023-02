"Fontivegge, una risorsa per tutti"

Il presente (e il futuro) del quartiere di Fontivegge, “l’incompiuto“. Un ’area alle prese con degrado e problemi di microcriminalità (prevalentemente legati allo spaccio di droga) ai quali da decenni si cerca una soluzione. Sullo spinoso tema "che riguarda tutta la città e non solo il quartiere" l’associazione Porta Santa Susanna ha organizzato un seguitissimo dibattito che ha avuto come protagonisti (introdotti dal professor Elmo Mannarino presidente del comitato scientifico dell’Associazione), i rappresentanti del Comitato dei residenti di Fontivegge, al di sopra e al di sotto della ferrovia, l’assessore comunale alla sicurezza Luca Merli e la giornalista de La Nazione Donatella Miliani. Quella di Fontivegge e dei suoi guai è una storia che affonda le radici lontano nel tempo. Nelle scelte fatte (ma anche in quelle non fatte) che hanno portato nel corso dei decenni a vari passaggi del testimone delle responsabilità, con cambi di governo e orientamenti politici diversi, che purtroppo, slogan elettorali a parte, non hanno portato finora alla soluzione del problema. L’escalation del disagio, indotto anche dall’evidente cambiamento sociale del Paese, non solo dell’Umbria (le stazioni sono luoghi difficili ovunque), è diventato via via sempre più “pesante”. Tanto che oggi il nodo-sicurezza è percepito come l’urgenza principale. Premesso...