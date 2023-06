Fontivegge, Polizia di Stato in azione contro microcriminalità e spaccio di droga

Fontivegge sorvegliata speciale. La Municipale nell’ambito del pattugliamento antidroga ha portato in questura un nigeriana sorpreso a consumare sostanze stupefacenti. L’uomo, noto per diversi precedenti, è risultato inottemperante ad un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Perugia e ad un ordine del questore di lasciare il territorio italiano. Lo straniero in attesa di essere condotto al Cpr di Bari è andato in escandescenza e con calci e pugni ha colpito gli arredi della sala d’attesa della Questura ed è stato aggressivo con gli agenti, ferendo alcuni operatori. Così è stato denunciato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed inottemperanza ai provvedimenti delle autorità.

Intanto, sempre nell’area di Fontivegge, continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato con una funzione di deterrenza e repressione verso episodi di microcriminalità, degrado urbano, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti. Il monitoraggio ha visto l’impiego di un dispositivo “rafforzato”, composto oltre che delle Volanti, anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nell’ambito del servizio sono state identificate 104 persone. Tra i vari controllati, c’è stato uno straniero sanzionato per violazione delle norme del Codice della Strada in quanto trovato alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e non sottoposto alla prevista revisione periodica. Nel corso del monitoraggio, gli agenti hanno fermato in via Mario Angeloni un’automobilista risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita.