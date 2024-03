Fontivegge, nuova sede dei 5 Stelle

PERUGIA – Ambiente, comunità e coesione sociale. Questi i temi al centro del dibattito durante l’inaugurazione della sede del M5s a Perugia in via Caprera. Una scelta, quella di posizionare il centro organizzativo nel quartiere di Fontivegge, non casuale come ha spiegato il coordinatore del Movimento 5 Stelle del capoluogo Antonio Donato. "È una zona della città molto complessa dove, nonostante i problemi di sicurezza e degrado, la comunità non si è mai arresa e quotidianamente lavora. Sicurezza, degrado e abbandono che sono stati al centro delle mancate politiche del governo di centrodestra che amministra la città". All’evento inaugurale c’erano Vittoria Ferdinandi, la candidata del centro sinistra, l’onorevole Emma Pavanelli, la consigliera comunale Francesca Tizi, Tiziana Ciprini, coordinatrice provinciale, e tanta società civile. "Questa sarà la “casa” dove accoglieremo sempre i cittadini – ha detto ancora Donato – e non solo in campagna elettorale. Il M5s mette al centro i bisogni delle persone e vuole affrontare i problemi della comunità, mettendoci la faccia e, al contempo, vivendo le criticità del quartiere. Ambiente, coesione sociale, partecipazione e vicinanza ai quartieri: ci aspetta una grande sfida che possiamo vincere insieme ai cittadini e a fianco della candidata Vittoria Ferdinandi".