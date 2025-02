Fontivegge, maxi-controlli nelle aree "sensibili"

PERUGIA - Si sono ripetuti nuovamente i controlli straordinari mirati nell’area della stazione di Fontivegge finalizzati al contrasto di microcriminalità, degrado urbano, immigrazione clandestina, rapine, furti e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione ha visto l’impiego di un dispositivo, composto oltre che dal personale di polizia, anche dagli equipaggi della polizia locale, i quali hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti a piedi, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Veneto, via Mario Angeloni, via Cortonese, via Sicilia, via del Macello, piazza del Bacio, via Martiri dei Lager e della stazione ferroviaria di Fontivegge. All’attività di monitoraggio hanno preso parte anche gli uomini e le donne del gabinetto provinciale di polizia scientifica, dell’Ufficio immigrazione, dell’Ufficio servizi generali della questura di Perugia e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Il dispositivo ad "alto impatto" ha riguardato anche il contrasto dell’immigrazione clandestina. Nel corso dei controlli interforze, infatti, il personale impiegato ha sottoposto ad accertamento i titoli per il permesso di soggiorno numerosi cittadini stranieri. Nel corso dei servizi, il personale impiegato ha complessivamente identificato 63 persone, di cui 6 con precedenti di Polizia e sottoposto a controllo 37 veicoli. Gli operatori hanno effettuato controlli in molte aree "sensibili" come il parcheggio del centro commerciale l’Ottagono, gli spazi comuni dei condomini in via del Macello e in via Mario Angeloni, l’area della stazione del minimetro e delle varie fermate degli autobus. I servizi hanno riguardato anche le aree verdi e ricreative come lo skate park adiacente a piazza del Bacio.