Fontivegge, ’irrompe’ Baiocco: "Bisogna fare come a Terni: presidiare con i vigilantes"

PERUGIA

"La nostra prima proposta per tamponare la situazione, è di replicare a Fontivegge ciò che il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto a Terni: presidiare subito il territorio anche con agenti di polizia privata, in appoggio e strettissima collaborazione con le forze dell’ordine. È una questione di numeri: più operatori della sicurezza, pubblica e non, riusciremo a immettere a Fontivegge, più controlleremo quel territorio con velocità e forza". A rilanciare la necessità di restituire quella centralità che l’area di Fontivegge merita è il candidato sindaco di Alternativa Popolare, Davide Baiocco (nella foto con Bandecchi). "La nostra è una soluzione già efficace a Terni e concretissima, come è nello stile del nostro coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi. Quindi, in tal caso, è sufficiente copiare".

"Negli ultimi anni – dice Baiocco – abbiamo sentito mille promesse, visti troppi progetti per migliorare la vivibilità di un quartiere così importante per Perugia: a Fontivegge c’è la stazione di Rfi, il Centro direzionale con gli uffici della Regione Umbria, il palazzo dell’Inps, l’Agenzia delle entrate, la Corte dei Conti, il Tribunale per i minorenni, uno studentato, un supermercato Coop. La promessa di una nuova vivibilità è rimasta sulla carta, mentre la delinquenza impazza".

"A Fontivegge, puoi incontrare il pericoloso e imprevedibile “Joker”, ormai anche di giorno – aggiunge –: qualcuno, di recente, è stato più volte ferito con una bottiglia rotta, usata come un coltello, alle tre di pomeriggio. A Fontivegge si ha paura, almeno da dieci anni. L’uscente giunta Romizi, che alle elezioni comunali del 2024 renderà conto ai perugini della sicurezza che non c’è, dovrebbe ammettere: ’Scusateci, a Fontivegge abbiamo fallito’. Qualcosa è andato storto evidentemente – continua il candidato di Ap – poiché il problema è sempre lo stesso, almeno da un decennio: Fontivegge è un quartiere non sicuro e che è stato abbandonato allo spaccio di droga e alla violenza dalle istituzioni, Comune per primo". "Non è più possibile ignorare il fatto che Fontivegge sia un quartiere super strategico per Perugia, porta d’accesso anche per moltissimi turisti. Tuttavia, adesso, visto dove siamo arrivati, occorre velocemente riprenderne il controllo, metro per metro. Alle elezioni comunali del prossimo anno – conclude – , sono sicuro i perugini ci daranno ragione. Noi le chiacchiere le lasciamo agli altri e, appena eletto, mettere in sicurezza il quartiere di Fontivegge sarà la prima cosa che farò perché io amo la mia città".