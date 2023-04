Fontivegge cerca risposte Un quartiere alla riscossa

Prosegue l’attività del Comitato Uniti per Fontivegge. "L’obiettivo – come spiega lo stesso presidente Lanfranco Ghiani - è quello di mettere in luce le potenzialità della zona e sottolinearne allo stesso tempo le criticità". Così il Comitato ha organizzato un incontro con il questore Giuseppe Bellassai, il sostituto commissario Luca Giovannelli, l’assessore Leonardo Varasano e i consiglieri comunali Massimo Pici, Alessio Fioroni, Roberta Ricci e Cristina Morbello. E’ emersa la disponibilità anche insieme al Siulp (sindacato di Polizia) a partecipare all’organizzazione di eventi per fare rivivere il quartiere . L’iniziativa di Ghiani è proseguita con una piccola conviviale. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore Margherita Scoccia, che ha spiegato i progetti futuri dell’amministrazione su Fontivegge; l’assessore Luca Merli che ha fatto il punto sulla situazione sicurezza. Contributo importante, a detta di Scoccia, "il progetto di riqualificazione dello spazio che verrà destinato agli studenti ad opera dell’assessore regionale Paola Agabiti. Un esempio di riqualificazione urbana che porterà ossigeno al quartiere".

Silvia Angelici