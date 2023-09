Fontivegge ancora al setaccio Controlli anche sugli edifici

Su Fontivegge le forze dell’ordine non mollano la presa. Le criticità del quartiere rendono necessaria una costante presenza e “pressione“ nei confronti di chi, in questa parte di città, si muove nell’illegalità e fuori dalle regole. Per questo, anche nei giorni scorsi, sono ripresi i controlli straordinari della polizia con una task force, composta oltre che dagli agenti delle squadre Volanti, anche dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria – Marche e dal personale del Nucleo decoro urbano Fontivegge della polizia locale. Controlli straordinari che hanno interessato l’area della stazione di Fontivegge e Sant’Anna.

Sono state sottoposte a verifica, anche con pattuglie a piedi, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto, piazza del Bacio e piazza Sant’Anna. Nel corso del servizio, gli agenti hanno effettuato anche un controllo su un immobile di via Oddi Sforza dove, in passato, era stata segnalata la presenza di persone che bivaccavano e che, presumibilmente, si dedicavano allo spaccio di stupefacenti. Una verifica che, in questa occasione, però non ha dato esito.

All’interno, infatti, non sono stati trovati “ospiti“ o tracce di accampamenti abusivi. Durante le verifiche, gli agenti hanno effettuato posti di controllo nelle direttrici maggiormente trafficate, identificando 154 persone e sottoponendo a controllo 78 veicoli per verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o pregiudicati. Importante anche il supporto del Nucleo decoro Uurbano Fontivegge che, nel corso dei pattugliamenti, hanno verificato il rispetto dell’ordinanza sindacale del 4 maggio, relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione di bevande alcoliche.

