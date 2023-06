Fontebella Pop-Up Un atelier per l’arte

Un atelier d’arte, un salotto letterario, un punto di incontro per eventi, reading, happening, mostre. Ad Assisi nuovo spazio dedicato alle arti visive, musicali e letterarie: è il Fontebella Pop-Up, all’interno del Fontebella Palace Hotel, a due passi dalla Basilica di S.Francesco, che ha debuttato con una esposizione dedicata a Andy Warhol. Si tratta della prima di una serie di iniziative che saranno organizzate per aprire un dialogo con la città, con i turisti, per rendere fruibile la cultura in varie forme. La mostra dedicata al re della Pop Art, patrocinata dal Comune Città di Assisi e dall’Aipi (Associazione italiana professionisti Interior designers) presenta oltre 50 opere tra litografie e serigrafie ’after’ e riunisce molti dei soggetti più iconici dell’artista, Pop, dalle zuppe Campbell’s alle Marilyn Monroe, da Superman a Mickey Mouse, da Donald Duck e Liza Minnelli. C’è anche una serigrafia originale che ritrae Mick Jagger e nei prossimi mesi arriverà il ciclo serigrafico delle Golden Marilyn, di cui sarà esposta una rara serie. Ad ingresso gratuito, è aperta fino al 6 gennaio del 2024 (11-22).