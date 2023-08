Fontana 'Lucidata' Sgarbi: "Intervento Sbagliato" a Foligno

di Patrizia Peppoloni

"Un intervento sbagliato che ha modificato l’opera". Il professor Vittorio Sgarbi, sottosegratario alla Cultura, non ha dubbi nel definire inappropriato l’intervento di ripulitura-lucidatura inflitto alla fontana-monumento dello scultore Ivan Theimer, collocata in piazzetta Don Minzoni in memoria dei Caduti. Il drastico lavaggio ha cambiato il colore della fascia in bronzo del corpo centrale dell’opera, togliendo la patinatura e rendendolo quasi dorato. "Una vera imprudenza – ha aggiunto Sgarbi –, una cosa che non andava fatta. E sarebbe stato facile evitare il danno: l’opera è di uno scultore vivente, sarebbe bastato fare una telefonata a Ivan Theimer per evitare l’errore. Lui avrebbe sicuramente dato tutte le indicazioni utili". E in effetti Theimer, nel vedere le foto dell’opera dopo il ’lavaggio’ ha espresso tutto il suo stupore, non ci poteva credere a quella fascia lucidata, un susseguirsi di figure col loro valore simbolico, fosse l’opera da lui consegnata alla città. "Adesso sembra che il mio monumento – aveva commentato a caldo il maestro Theimer – abbia una cintura di Hermès, lo hanno fatto alla moda! Che dire, una cosa terribile. La patina originare andava lasciata, faceva parte dell’opera, oltretutto ha anche una funzione protettiva per il bronzo". Dal canto suo l’amministrazione comunale di Foligno, che ha commissionato la periodica pulizia della fontana di piazza Don Minzoni, ha replicato delegando a parlare il dirigente Francesco Maria Castellani: "È sempre stata pulita così – ha detto – Non è stata utilizzata l’idropulitrice, né acqua a pressione. La pulizia del monumento è avvenuta con la stessa procedura, da tanti anni utilizzando l’acqua, con un tubo, per togliere calcare e guano dei piccioni". Eppure le altre volte l’effetto-Hermès non c’è stato...