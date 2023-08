Fontana di Ivan Theimer Il Comune minimizza "Sempre pulita con acqua"

di Alessandro Orfei

La fontana di Ivan Theimer in piazza don Minzoni “lucidata“ accende le polemiche. Se l’artista, su queste colonne, ha manifestato il suo stupore, dalle parti dell’amministrazione comunale si minimizza. Il vicesindaco Riccardo Meloni, titolare della delega alle Manutenzioni, preferisce far parlare il dirigente Francesco Maria Castellani che affida il suo pensiero anche a un comunicato ufficiale: "La fontana dedicata ai caduti, in piazza don Minzoni, con le sculture di Ivan Theimer, è sempre stata pulita così: non è stata utilizzata l’idropulitrice, né acqua a pressione. La pulizia del monumento è avvenuta con la stessa procedura, da tanti anni utilizzando l’acqua, attraverso un tubo, per togliere il calcare e il guano dei piccioni". Raggiunto telefonicamente, Castellani ricorda che questo lavoro di manutenzione delle fontane è iniziato nel 2014, con il primo passaggio del Giro d’Italia a Foligno e ribadisce anche il carattere di intervento ordinario portato avanti dagli operai. Tra le persone critiche sull’intervento c’è il professor Italo Tomassoni, noto critico d’arte, che portò a Foligno Theimer per il monumento in questione, voluto dal sindaco Salari e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno: "E’ stata una cosa spiacevole – spiega Tomassoni – è stato trasfigurato il contenuto del monumento che ora è ridotto a qualcosa di irriconoscibile. Si è voluto strafare, l’opera si doveva lasciare com’era: il bronzo ha il suo colore, come si vede nelle tartarughe della piazza". Stigmatizza l’accaduto la consigliera Pd Rita Barbetti: "Non so cosa sia successo, ma se c’è stata una leggerezza nel commissionare il lavoro o nell’esecuzione, va condannata. Theimer è un bene d’arte e una ricchezza per Foligno". La consigliera Dem si riserva la possibilità di controllare, attraverso i documenti, la correttezza del lavoro di pulizia del monumento. Ma Barbetti va oltre: "Deploro anche la gestione della cerimonia per don Minzoni, alla quale non è stata data alcuna rilevanza".