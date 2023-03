Fondi per progetti di ricerca che restano sulla carta In tre condannati a pagare 750mila euro

I progetti di ricerca sarebbero stati solo sulla carta. Attestati, ma mai effettivamente realizzati. Sufficienti per ottenere i previsti finanziamenti statali, sotto forma di credito di imposta. Un danno all’Agenzia delle entrate che la procura della Corte dei Conti ha quantificato in quasi un milione di euro, chiedendo che gli amministratori di quattro aziende, sette imputati, provvedessero al risarcimento dei benefici di cui avevano goduto perché non ne avrebbero avuto diritto. Secondo la ricostruzione dell’accusa, attraverso la cosiddetta procedura automatica, le aziende che facevano capo agli imputati avrebbero ottenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca delle sovvenzioni finalizzate a coprire le spese per progetti di ricerca di carattere industriale. Ricerca che non si sarebbe mai verificata.

Le indagini della guardia di finanza avevano evidenziato la sottoscrizione di contratti di consulenza tra società di fatto collegate tra loro, per cui una commissionava all’altra la ricerca, documentando spese per attività che, in realtà, non si sarebbero mai svolte.

La società committente, in questo modo, ha potuto godere di “sconti“ sulle tasse. Ma tutto sarebbe avvenuto “in famiglia“ in tutti i sensi, visto che, sempre secondo le indagini, il committente poteva diventare l’esecutore della ricerca e viceversa. Come detto, in un vortice di dichiarazioni ritenute fittizie. Nessuna ricerca, ma sconti sulle tasse di cui i soggetti coinvolti hanno realmente goduto. A conclusione del dibattimento, dopo l’esposizione delle difese, gli imputati erano rappresentati dagli avvocati Francesco Crisi e Mario Rampini, la Corte dei Conti, presidente Piero Carlo Floreani (nella foto), ha ritenuto colpevoli tre imputati (uno nel corso della vicenda giudiziaria è deceduto) condannandoli a pagare 755.358 euro.

Luca Fiorucci