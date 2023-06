’’Fondazione Festival’’ C’è il direttivo, finalmente

Alla fine il sindaco Andrea Sisti è riuscito a nominare il nuovo Consiglio direttivo della Fondazione Festival dei Due Mondi a poco più di 24 ore dall’inizio ufficiale dell’edizione 2023 della kermesse fondata dal maestro Gian Carlo Menotti. Le proteste sollevate la settimana scorsa dai rappresentati di opposizione in consiglio comunale hanno sortito l’effetto sperato e dopo oltre un anno di stasi sono arrivati i 12 nomi dei componenti dell’assemblea dei soci della Fondazione che, tra gli altri compiti, hanno anche quello di approvare i bilanci preventivo e consuntivo di un festival che fa girare circa 5 milioni di euro provenienti prevalentemente da fondi pubblici . La minoranza in consiglio comunale infatti aveva già indicato i nomi da diverso tempo ed i problemi erano interni alla maggioranza che non riusciva a trovare la quadra e si rischiava che l’edizione 66 del festival iniziasse senza l’assemblea di cui lo stesso Sindaco Sisti è presidente.

I consiglieri sono 8 di maggioranza e 4 di opposizione. Per la maggioranza sono stati nominati l’ex sindaco di Trevi Bernardino Sperandio, Rosanna Mazzoni, Arianna Panetti, Valentina Del Frate, Annalisa Conti, Cristiana Rinaldi, Moreno Orazi e Andrea Luzzi. Le forze di opposizione, invece sono rappresentate dall’ex consigliera comunale di FdI Paola Vittoria Santirosi, da Matteo Filippi, dal consigliere comunale Giancarlo Cintioli e da Marta De Angelis.