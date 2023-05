Fondazione "Erogati quasi 12 milioni Sostegno al territorio: la nostra priorità"

Un bilancio in salute che guarda allo sviluppo del territorio. Erogazioni per oltre 11,8 milioni di euro e 229 progetti finanziati: sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio 2022, approvato dal Comitato di Indirizzo di Fondazione Perugia, che ha confermato il suo rilevante ruolo di sostegno allo sviluppo delle comunità di riferimento.

"Fondazione Perugia - ha affermato la presidente Cristina Colaiacovo – ha dimostrato una straordinaria capacità di creare valore dalla gestione del suo patrimonio nonostante il 2022 abbia fatto registrare una delle peggiori performance per gli investimenti a livello mondiale. In pochi mesi si sono infatti concentrati eventi che hanno messo a dura prova la tenuta sociale ed economica dell’Europa, determinando un contesto reso estremamente incerto dalle conseguenze economiche connesse alla pandemia, dalle tensioni geopolitiche sfociate nel conflitto russo-ucraino e dalla conseguente crisi energetica".

Nel 2022 le risorse sono state indirizzate a progetti nelle aree strategiche di riferimento. In particolare, il settore welfare ha assorbito la quota più consistente delle risorse per oltre 3,2 milioni (pari al 27,2% del totale deliberato), mentre all’Arte sono stati destinati 2,9 milioni (pari al 25,5%). A seguire il settore educazione con circa 2,1 milioni (pari al 18,5%), sviluppo con 1,6 milioni (pari al 13,7%), Salute con 902 mila euro (pari all’11,3%), ricerca con 646 mila euro (pari al 5,2%) e ambiente con 212 mila euro (pari al 2,1%). Fondazione Perugia ha, inoltre, organizzato 16 iniziative sulle principali tematiche di propria competenza. "Questi dati – conclude Colaiacovo – testimoniano l’attenzione della Fondazione nella gestione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, che è improntata a criteri di prudenza ed efficienza per contemperare il rischio e ottenere la migliore redditività possibile dagli investimenti operati".

Silvia Angelici