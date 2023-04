Fondazione e Regione: mano tesa Famiglie ko e sovraindebitamento: nuove risorse per chi è in difficoltà

Duecentoquarantacinque mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà economica e per tutelare le persone o le imprese sovra indebitate. Sono i due progetti presentati a palazzo Donini dalla governatrice della Regione Donatella Tesei e dal presidente della Fondazione Umbria contro l’usura Fausto Cardella, che ha parlato "di due nuove iniziative di grande impatto sociale". Partendo dal progetto dedicato al caro vita (si tratta di un’estensione del progetto del 2022 sulle bollette gonfiate dai rincari energetici), grazie al contributo straordinario di Regione, fondazioni bancarie umbre e ad una raccolta fondi dell’Inner Wheel club Perugia, per il 2023 sono disponibili 125 mila euro.

Come avvenuto l’anno scorso per le bollette (140 le famiglie aiutate con 140 mila euro), potrà essere presentata domanda per pagare rette per mense, scuole o università, per abbonamenti ai mezzi di trasporto, spese mediche, morosità incolpevoli.

Il secondo progetto è stato varato per potenziare gli strumenti che la legge già prevede per sanare le situazioni di sovraindebitamento. "Per il triennio 2023-2025 - ricorda Tesei - la Regione ha stanziato 120 mila euro da destinare al sostegno delle persone in difficoltà, che potranno ottenere un contributo a fondo perduto pari al due per cento del montante passivo accertato e comunque in misura compresa tra un minimo di mille e un massimo di tremila euro". Il contributo sarà inserito tra le poste attive del sovraindebitato nel momento in cui lo stesso si presenterà innanzi al Tribunale, con l’effetto non solo di innalzare il montante attivo ma anche di dare più forza e credibilità alla meritevolezza della domanda giudiziale dello stesso sovraindebitato.

"Con queste azioni la Fondazione – osserva infine Cardella – si conferma dunque un fondamentale punto di riferimento istituzionale e un interlocutore primario nella definizione di strategie volte al rafforzamento del tessuto economico e sociale del territorio umbro".

Silvia Angelici