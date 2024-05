Fondazione contro l’usura. Obiettivo difendere la casa

PERUGIA – Anche per l’anno 2024, la Fondazione Umbria prevenzione usura, in piena intesa e con il sostegno della Regione, realizza importanti iniziative: ‘Piano casa 2024’, ‘Tutela del sovra indebitato’, ‘Educazione finanziaria’. L’esperienza maturata con i progetti bonus bollette 2022 e caro vita 2023 ha suggerito di intervenire in sostegno delle famiglie umbre con riguardo alle spese per la casa. Infatti, la stragrande maggioranza delle esigenze, delle domande di assistenza che arrivano alla Fondazione, riguardano la casa (Imu, Tari, condominio, mutuo, locazione, utenze domestiche, spese per piccole riparazioni). Il progetto si avvarrà del contributo straordinario della Regione di 50.000 euro e di quello della Consulta delle Fondazioni delle casse di risparmio dell’Umbria che, anche quest’anno, ha voluto contribuire con 70.000 euro. Un budget complessivo, quindi, di 120.000 euro, con un contributo stanziabile per ciascuna domanda di 1.500 euro alle condizioni precisate nel bando. Inoltre, la Regione aveva già affidato alla Fondazione Umbria prevenzione usura la gestione dei fondi stanziati per favorire l’accesso alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. Il presidente della Fondazione Umbria prevenzione usura, Fausto Cardella, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questi progetti: "La nostra regione è prospera e solida e tuttavia - ha commentato - una crisi economica può colpire chiunque. Le persone che si rivolgono alla Fondazione ci danno la misura esatta dei problemi e delle necessità delle famiglie umbre. Un pignoramento immobiliare che riguardi la casa dove si vive con la famiglia, i figli, la paura di non avere più un tetto sopra la testa sono fonte di angoscia e situazioni che difficilmente si possono affrontare da soli. ‘Piano casa’ e ‘Tutela del sovra indebitato, ma anche ‘Educazione finanziaria sono progetti che sembrano diversi ma, in realtà, vanno nella stessa direzione, quella di cercare di salvaguardare il bene primario della casa, anche aiutando chi si trovi in condizione di sovraindebitamento. Ringrazio la Regione e la Consulta delle Fondazioni delle casse di risparmio dell’Umbria, senza il cui sostegno nulla sarebbe stato possibile. E ringrazio lo staff della Fondazione Umbria prevenzione usura che svolge quotidianamente uno straordinario lavoro in favore di chi ha bisogno".