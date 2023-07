Sul palcoscenico del concerto finale del Festival dei Due Mondi è stato conferito il “Premio Carla Fendi Stem 2023“, alla sua tredicesima edizione, all’astronauta spoletino Andrea Patassa, pilota collaudatore e sperimentatore dell’Aeronautica Militare, selezionato tra più di 22.500 aspiranti di tutto il mondo come riserva dell’Agenzia spaziale europea. Ad assegnare il riconoscimento è stato il Maestro Antonio Pappano alla presenza della direttrice artistica Monique Veaute e di Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione Carla Fendi che in questa edizione del Festival ha rinnovato il suo impegno per la scienza con il progetto interdisciplinare “Tutto è numero“