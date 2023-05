Folla per Bandecchi Bordate alla sinistra

TERNI Folla in piazza Solferino per il comizio del candidato sindaco Stefano Bandecchi, sostesuto da Alternativa popolare e liste collegate. In centinaia hanno partecipato al primo dei tre comizi annunciati da Bandecchi. "Qualcosa a Terni sta cambiando – ha detto tra l’altro il candidato di Alternativa popolare –, questa città può essere gestita molto meglio. Visitando i quartieri, c’è chi mi ha detto di aver visto i candidati cinque anni fa e poi di non averli rivisti più prima di oggi. Voi dovete scegliere, se volete un sindaco che lavora per la città o un sindaco con i piedi sul tavolo, aspettando i prossimi cinque anni". Questa volta la stoccata di Bandecchi dal palco è arrivata dritta al centrosinistra, sostanzialmente contrario al progetto stadio-clinica: "Io mi arricchirei con la clinica privata? Ci metterei 45 milioni per fare lo stadio. Quindi loro (il centrosinistra ndr) sono contrari alle cliniche private però ne hanno autorizzate quattro cliniche a Perugia. E a Terni che vogliono una clinica privata".