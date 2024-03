Folla entusiasta alla mostra di floral design. Foligno, un grande successo di pubblico

FOLIGNO - Grande successo di pubblico per la mostra di floral design che si è tenuta a Foligno. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla scuola di alta formazione Laboratorio Idee, guidata da Vincenzo Antonuccio, ha avuto il merito di far luce su un àmbito, quello della decorazione di ambienti pubblici e privati mediante allestimenti e creazioni floreali, poco conosciuto in Italia e in alcuni casi anche sottostimato.

Sessanta le opere floreali in mostra realizzate da dieci artisti provenienti da tutta la Penisola, ognuno dei quali si è ispirato a un artista di fine Ottocento, inizio Novecento, trasferendo la sua cifra stilistica nelle proprie composizioni floreali. Ecco dunque, in mostra, al piano nobile dello storico Palazzo Candiotti di Foligno, realizzazioni floreali che mutuano la serialità di Warhol, la generosità delle forme femminili di Botero, i colori primari e le forme geometriche di Mondrian. Ma anche i cretti e le fessurazioni di Burri, le pennellate cangianti di Monet, le forme organiche e sinuose ispirate alla natura di Gaudì. Tutto realizzato attraverso piante, fiori e materiali alternativi quali gessi, metalli, argilla, elementi dalle infinite possibilità di utilizzo, piegati per l’occasione alle esigenze espressive degli espositori.

Alla giornata inaugurale (nelle foto) ha partecipato anche il regista e attore folignate Giacomo Nappini che, attraverso la sua voce narrante, ha accompagnato i visitatori nell’immaginifico viaggio artistico tra forme e colori. Entusiasta il promotore dell’iniziativa, il fiorista Leonardo Ragni, che ha fortemente voluto che l’evento fosse ospitato a Foligno: "E’ stata un’occasione preziosa per promuovere la città con un’esposizione verso la quale è stato mostrato un interesse inatteso e che ci spingerà a riproporre l’appuntamento anche nei prossimi anni".