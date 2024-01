Foligno24 ’apre’ ad Andrea Luccioli. Il candidato “unico“ resta lontano

FOLIGNO “Foligno24“ punta su Andrea Luccioli (foto), con qualche mal di pancia. L’aggregazione centrista, che univa Azione, Italia Viva e CiviciX, ha deciso divedere le carte di uno dei candidati il cui nome è venuto fuori dal tavolo della coalizione progressista. Il nome del giornalista, nell’ambito delle riunioni di Pd e alleati, era stato proposto da PattoxFoligno. L’assemblea di Foligno24 "ha deliberato di avviare un dialogo con Andrea Luccioli, per un confronto sulle priorità e le proposte per la città in viste delle prossime elezioni comunali. Foligno 24 da mesi lavora, in collaborazione con la cittadinanza, per la stesura di un programma innovativo e concreto sulle maggiori tematiche che interessano la città e i cittadini. "E’ il momento – continua Foligno24 – di confrontare i nostri contenuti con chi potrebbe interpretare e tradurre in azione di governo le nostre istanze. Per questo crediamo che sia utile un confronto con una figura politica giovane, che incarni valori a noi comuni, come quella di Andrea Luccioli. Siamo fiduciosi che si possa trovare presto una soluzione forte e innovativa, su cui poter riscontrare un’ampia convergenza anche di altre forze politiche". Da parte di CiviciX, il coordinatore folignate Filippo Gentili fa notare che "l’incontro di F24 con Andrea Luccioli non predetermina alcune scelta di indicazione a sindaco e men che meno la partecipazione alla coalizione progressista e di sinistra. Ad oggi nessun candidato proposto dalla coalizione progressista di sinistra è stato incontrato, coerentemente con quanto fatto in passato lato CiviciX. Valuteremo l’evolversi della situazione". Interviene anche Filippo Coccia, per Azione, nella quale sottolineando il voto contrario di Gentili all’incontro con Luccioli e concludendo: "Auspicoche nei prossimi giorni si possa lavorare per la totale unitarietà del nostro progetto".