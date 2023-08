"Foligno: Denunciati in due per importunare i passanti"

Coppia importuna i passanti in piazza Matteotti e viene denunciata per ubriachezza molesta. L’operazione, su segnalazione di un cittadino, è dei carabinieri della Sezione radiomobile di Foligno, intervenuti nel corso di servizi per garantire il decoro urbano e la sicurezza della movida nel centro storico. Gli uomini dell’Arma hanno così sanzionato amministrativamente un italiano di 39 anni e una donna straniera di 42, responsabili di atteggiamenti molesti in luogo pubblico. I fatti sono avvenuti nella centrale Piazza Matteotti dove i carabinieri hanno trovato i due in evidente stato di ubriachezza, una sdraiata su una panchina e l’altro in sella ad una bici, che urlavano e cercavano pretesti per discutere con altri passanti. I militari hanno provveduto a identificare le due persone e, nei loro confronti, è stata contestata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Inoltre, nei confronti dei due soggetti, è stato applicato il provvedimento provvisorio di allontanamento (cosiddetto Daspo urbano) da Piazza Matteotti per 48 ore, poiché con il loro atteggiamento impedivano a turisti e gente del luogo l’accessibilità e la fruizione delle strutture fisse, urbane e relative pertinenze. L’attività rientra nelle misure di prevenzione che l’Arma dei carabinieri, in sinergia con le altre forze di polizia presenti su Foligno, sta mettendo in atto per garantire la sicurezza del centro storico, soprattutto in questo periodo pieno di turisti e di giovani che frequentano i locali pubblici e gli eventi culturali ed artistici attualmente in corso.