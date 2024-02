Foligno, anziana aggredita in pieno centro. “Circondata e colpita da tre donne”

Foligno (Perugia), 15 febbraio 2024 – Anziana aggredita da tre donne ubriache e probabilmente sotto effetto di droghe, in pieno giorno e in centro. Un episodio che lascia sconcertati. La denuncia dell’accaduto arriva direttamente dal figlio della donna, Michele Bartoli, che utilizza il frequentatissimo gruppo facebook ‘Segnalazioni Foligno’ per rendere nota l’inquietante vicenda. I fatti ieri intorno alle 12.30, quando la signora stava percorrendo via del Campanile. In quell’occasione ha incrociato le tre donne che, dopo aver scambiato qualche parola, l’hanno circondata e aggredita. Calci e pugni al corpo e in faccia, che alla signora sono contestate varie contusioni alla testa e alcuni graffi alla cornea. Fortunatamente sono intervenute alcune persone, tra passanti e turisti, che hanno messo in fuga le tre donne. L’anziana, inevitabilmente sotto choc, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso del locale ospedale, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Sul posto dell’aggressione sono intervenute poi le forze dell’ordine.

«Le tre donne sono state riconosciute come abituali frequentatrici di piazza Matteotti – ha scritto ancora Bartoli sui social – e grazie a delle persone accorse in tempo, fortunatamente mia madre se l’è cavata. Mi resta difficile non polemizzare sulla sicurezza della città, le telecamere e quant’altro ma una soluzione va trovata subito". È evidente quanto un episodio del genere potesse finire con una tragedia se nella via non si fossero trovate a transitare altre persone o se queste non fossero arrivate in tempo. L’episodio ha suscitato un certo allarme sociale e fa il paio con quello della scorsa settimana, quando ad essere aggredito era stato uno studente, all’uscita da scuola. In questo caso il pensiero era corso a delle ‘baby gang’ perché il giovane liceale era stato circondato da un gruppo di sei persone incappucciate e con il volto coperto dallo scaldacollo ed era stato aggredito a calci e pugni. In questo caso era stato provvidenziale l’intervento di un gruppo di professori che aveva messo in fuga i giovani aggressori. Riguardo all’ultimo episodio, in giornata la famiglia della donna aggredita dovrebbe presentare una ‘denuncia querela’ nei confronti delle tre donne che sarebbero protagoniste dell’aggressione. Il caso è già al vaglio dei carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze.