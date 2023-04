Focus sulle chiusure degli sportelli bancari

TERNI "Desertificazione bancaria, stiamo facendo il possibile?", è il tema dell’incontro promosso dalla First Cisl Umbria il 12 aprile alle 15 in Provincia. "Dopo l’interessante e partecipata iniziativa tenutasi la scorsa settimana nella sala del Consiglio provinciale di Perugia - spiega il sindacato –, la First Cisl ha ritenuto fondamentale affrontare il tema anche nella provincia di Terni". "I dati sulla chiusura degli sportelli, infatti, evidenziano come l’area ternana sia particolarmente colpita da questo fenomeno – sottolinea il segretario della First Cisl Umbria, Francesco Marini – che non riguarda solo la categoria dei bancari, ma che diventa, ogni giorno di più, un problema per il tessuto sociale ed economico del territorio, con particolare aggravio per le categorie deboli e le aree interne della nostra regione".

Al convegno del 12 aprile interverranno, tra gli altri, la presidente della Provincia, Laura Pernazza, il presidente di Confartigianato Umbria, Mauro Franceschini, il presidente della Fondazione Umbria contro l’usura, Fausto Cardella, il presidente di Adiconsum Umbria, Giancarlo Monsignori. Concluderà i lavori Angelo Manzotti, segretario della Cisl Umbria.