Focus sui simboli di Terni

TERNI - Si è svolto venerdì pomeriggio al PalaSì, il convegno “Architettura e Territorio nella città del costruito”, promosso dall’Ordine provinciale degli Architetti, a celebrazione del centenario della costituzione dell’Ordine . Oltre al presente e futuro della professione, si è parlato di diversi temi locali, dal Teatro Verdi al PalaTerni, dall’ex Camuzzi, ex Gruber, ex Bosco, palazzo BancaItalia, a palazzo dell’Inps e palazzo Primavera; ed ancora dell’arte urbana, dei quartieri degli artisti e botteghe artigiane; del museo della città; della mobilità, del turismo per una città attrattiva. "In questa società dell’effimero e del temporaneo - così il presidente provinciale Stefano Cecere (nella foto)- appartenere da cento anni a un Ordine professionale è azione durevole e di grande significato. Il nostro Ordine in questo tempo è stato vigile e continua ad esserlo su quanto realizzato e recuperato nella nostra città. Si è fatto portatore di alcune scelte sulla viabilità e sull’importanza della nostra Fontana, posta nella piazza più centrale di Piazza Cornelio Tacito. Ha ascoltato ed è intervenuto sulla necessità della copertura e del suo restauro dell’Anfiteatro Romano, ancora non risolto e in itinere. Stiamo guardando con attenzione ad un altro spazio di aggregazione e di cultura riemersa in Largo Fratelli Cairoli; e abbiamo assistito in silenzio - non posso assicurare per quanto - alle discussioni sul recupero di uno dei simboli più importanti del nostro tessuto urbano: il Teatro Verdi, al quale dobbiamo ridare vita come contenitore di cultura e socialità, con l’aiuto di tutti. .Il secondo evento dell’iniziativa per il centenario della costituzione dell’Ordine professionale degli architetti si svolgerà venerdì 10 novembre, alle ore 15.30, presso il PalaSì, dal titolo “Ambiente, Natura e Architettura”