’Focaroni di San Giuseppe’. Concorso con le scuole per tramandare la tradizione

È pronta a rinnovarsi domani la tradizione dei “Focaroni” di San Giuseppe. Nei quartieri di Gubbio, infatti, si accenderanno dei grandi fuochi, che alcune teorie indicano insieme alle usanze popolari come gesti purificatori, per salutare il freddo inverno e accogliere la fiorente primavera.

Al fine di far conoscere meglio e tramandare questa tradizione popolare e di coinvolgere anche i bambini delle scuole cittadine, l’Università dei Falegnami di Gubbio, presieduta da Roberto Filippetti, in collaborazione con le associazioni dei quattro quartieri eugubini e l’Associazione Maggio Eugubino con il patrocinio del Comune di Gubbio, ha indetto un concorso grafico che ha visto impegnati i bambini delle scuole primarie dei tre Circoli didattici eugubini nella realizzazione di disegni, poesie e fiabe inerenti la tradizione dei Focaroni.

Per quanto riguarda i disegni verranno premiati Emma Pierotti, Daniele Casagrande, Giulia Piergentili, Tommaso Pascolini, Riccardo Cerbella, Damiano Santucci, Ihssane Bouraya, Daniele Traversini, Crista Sijo Aloor e Edoardo Barbetti. Per le poesie, invece, riceveranno il premio Giacomo Paltrinieri, Asia Fiorucci e Leonardo Dragoni. Gli altri premi (manufatti e fiabe) saranno assegnati a varie classi del comprensorio. La premiazione, prevista per domani alle ore 18 nella la chiesa di San Giuseppe, darà il via ad un ricco programma. Alle 19, con l’accensione di due piccoli fuochi simbolici, si darà il via alla “vera” manifestazione, che partendo dalla chiesa di San Giuseppe situata in Largo Piero Luigi Menichetti proseguirà nel percorso tradizionale toccando tutti e quattro i quartieri del centro storico eugubino. Alle 19:30 verrà acceso il “focarone” di Sant’Andrea, proseguendo quindi per San Pietro (ore 20), passando dunque per San Giuliano (ore 20:30) e concludendo quindi nel quartiere di San Martino intorno alle ore 21. Martedì 19 marzo invece storica ricorrenza per i Soci dell’Università e i loro dipendenti: si festeggerà come da tradizione eugubina il Santo Patrono dei falegnami Giuseppe con una S. Messa che verrà celebrata presso la chiesa di S. Giuseppe alle ore 11.30 e con il consueto raduno conviviale. Seguirà il pomeriggio di festa presso i locali della sede in Via Savelli della porta.