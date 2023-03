Fiumi di droga per l’Orvietano I carabinieri sgominano la “banda“

Sgominata dai carabinieri una banda composta da tre albanesi sospettati di tenere le fila dello spaccio di droga in buona parte del comprensorio orvietano. L’operazione è scattata alle prime luci di ieri e ha visto in azione i carabinieri della Compagnia di Orvieto con i colleghi dei comandi Stazione e dell’Aliquota cinofili proveniente da Roma. I militari hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari di Terni su richiesta della Procura ed il carcere ternano di vocabolo Sabbione è stato quello in cui sono stati rinchiusi a fine mattinata.

I tre albanesi sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. La complessa attività d’indagine ha consentito di accertare come la banda gestisse lo spaccio di cocaina e hashish nei territori dell’alto orvietano, principalmente nei comuni di Fabro, Monteleone d’Orvieto e Montegabbione, fino a divenire, in tali centri, il punto di riferimento dei consumatori dell’intera zona. Il passa parola ne avrebbe fatto nel giro di poco tempo dei punti di riferimento per decine di consumatori, alcuni provenienti anche dai paesi vicini.

Nel corso dell’attività, diversi sono stati i recuperi di sostanza stupefacente effettuati dagli investigatori dell’Arma nei confronti di svariati consumatori, nonché le segnalazioni amministrative conseguenti. A tali riscontri è seguita una puntuale attività tecnica di intercettazione, oltre a numerosi servizi di osservazione, posti in essere nell’arco delle investigazioni che hanno consentito di delineare sempre più un oggettivo quadro probatorio, capace di individuare con esattezza le responsabilità degli albanesi.

L’indagine ha permesso di ricostruire come, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, gli indagati abbiano effettuato ben 386 cessioni di sostanza stupefacente, di cui 374 di cocaina e 12 di hashish, per un totale di 376 grammi di sostanza ceduta, di cui 316 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish, per un controvalore economico totale di quasi ventiseimila euro.

Cla.Lat.