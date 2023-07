Fiumi di droga nei boschi Dopo Marmore e Piediluco blitz dei carabinieri a Cesi

Doppia operazione antidroga dei carabinieri che passano al setaccio i boschi di Cesi, dopo quelli di Marmore e Piediluco, e fanno irruzione a Terni nello stabile abbandonato dell’ex bocciodromo di via Prampolini. Il bilancio è di trecento grammi di hashish sequestrato e di tre cittadini marocchini denunciati per detenzione a fini di spaccio. Per frenare il preoccupante fenomeno dello spaccio nei boschi, segnalato più volte dai residenti e che interessa diverse zone del comprensorio, i carabinieri forestali e del nucleo investigativo di Terni, in collaborazione con il nucleo cinofili di Firenze, hanno controllato l’area boschiva di Cesi adiacente la strada di San Biagio, dopo che nei giorni scorsi la stessa operazione era stata effettuata nelle aree verdi di Marmore e Piediluco, al confine con il territorio reatino. Rinvenuti nel verde di Cesi i resti di un recente bivacco, con avanzi di cibo, indumenti e sedie e letti d’occasione, un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi, nonché due panetti di hashish del peso di circa duecento grammi occultati tra la vegetazione.

E’ stata avviata la bonifica della zona. Anche a Cesi, come Marnore e Piediluco, i residenti avevano segnalato lo spaccio nei boschi con il via vai continuo di pusher e clienti. I carabinieri si sono poi spostati all’ex bocciodromo di via Prampolini dove, nello stabile abbandonato, sono stati trovati cinque marocchini di cui quattro irregolari, che vi dimoravano in pessime condizioni igieniche. Scovato un panetto di cento grammi di hashish, che ha portato alla denuncia per detenzioneai fini di spaccio di tre stranieri. Per i quattro clandestini è scattato anche l’ordine del questore di lasciare l’Italia entro due settimane.

Ste.Cin.