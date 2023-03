Fiume Tevere ripulito dai giovani canoisti

Più di tre chilometri di fiume Tevere scandagliati e recuperati, rifiuti di ogni genere, persino una lavatrice che spunta dall’acqua: è l’operazione "Tevere pulito" portata avanti da giovani canoisti-sentinelle dell’ambiente. Per tre giorni a bordo delle canoe, da Piosina fino a Rignaldello, hanno tirato a lucido le sponde e i percorsi attorno al fiume, restituendo alla città un ambiente incontaminato. Alla fine dodici i sacchi riempiti con ogni genere di rifiuti: buste di plastica e altri oggetti, tessuti di vestiti, reti da cantiere, polistirolo, quattro pneumatici di cui uno di un camion, svariate paia di scarpe, valigie, sacchi fino addirittura ad una vecchia lavatrice arrugginita. "Oltre alla pulizia – precisano Giulio Ventanni, Alessandro Cavargini, Andrea Lepri e Leonardo Pierangeli, soci e atleti giovanissimi del Canoa – ci siamo impegnati a sistemare la sede, ripulendo l’imbarco dalla terra trasportata dalle piene, togliendo i rami dal pilone e ripulendo tutta la zona attorno all’edificio. Tutti i sacchi con i rifiuti e il materiale raccolto è stato poi prelevato dagli operatori Sogepu". Quello che resta sono soprattutto "le tre giornate, faticose, ma belle, di condivisione di valori comuni primi fra tutti la passione per lo sport e la tutela del nostro fiume Tevere", ha aggiunto il presidente del Canoa Club Città di Castello, Nicola Landi, nel ringraziare tutti i giovani consiglieri, soci, atleti e familiari che hanno preso parte alla iniziativa. Da sindaco e assessori è giunto il plauso alla lodevole iniziativa che il canoa club ormai ripete da anni: "Bravi ragazzi, il Tevere e l’ambiente che lo circonda rappresentano per la città e la comunità un bene naturale e prezioso da difendere e preservare".