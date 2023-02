Fiume Menotre all’asciutto Il Comitato civico si ribella

C’è allarme e preoccupazione, da parte degli abitanti di Serrone, di fronte al fiume Menotre, sempre più frequentemente in secca. Per questo i cittadini, riuniti nel Comitato Pro Serrone, chiedono alle istituzioni di intervenire. Sotto la lente c’è la concessione per la produzione di energia idroelettrica per una centrale presente nella zona. Il contesto di cambiamento climatico e di crisi idrica, però, fa sì che siano sempre più frequenti le giornate in cui il corso d’acqua si presenta completamente in secca, nonostante la concessione preveda un minimo vitale fissato a 135 litri al secondo. Da qui la richiesta di controlli e quella, in vista della scadenza del 2025, di rivederne i termini. "Non siamo contrari alla produzione di energia idroelettrica – ha detto Massimo Capodimonti, del comitato Pro Serrone – ma chiediamo che il prelievo sia compatibile con l’ecosistema del Menotre. Pensiamo che si possa fare una rivoluzione su questo tema, perché le due cose possono essere conciliabili. Siccome la concessione rilasciata dalla Regione, prevede rilascio in alveo di 135 litri al secondo di deflusso minimo vitale, questo dovrebbe garantire la sopravvivenza delle specie. Il fatto è che il minimo vitale non viene quasi mai rispettato". La domanda nei confronti delle autorità, dunque, è di controlli più frequenti, ma anche che in concomitanza della scadenza della concessione, possa aprirsi una discussione che tuteli il fiume. Tra le richieste dei cittadini, che si dicono pronti anche ad azioni eclatanti, l’idea che si possa avere una concessione di durata inferiore ai trent’anni anni previsti. "Siamo mossi dalla spinta dell’attaccamento al territorio", dicono ancora i rappresentanti del Comitato chiedendo la possibilità di istallare una “luce abbattente“ sulla paratoia della centrale, per mantenere un flusso costante d’acqua. Insomma siccità, accentuata modifica delle condizioni climatiche e situazioni di ’secca’ del fiume sempre più ricorrenti entrano in contrasto con la concessione ai fini della produzione idroelettrica

Alessandro Orfei