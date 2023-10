Fiume di polemiche sulla Quintana. Ente Giostra duro col Rione Cassero

Dopo la dura presa di posizione contro l’Ente Giostra e la Commissione Disciplina sulla gestione del caso Innocenzi, il Rione Cassero rischia un provvedimento disciplinare. Lo si capisce al termine di una lunga nota dell’Ente Giostra, diramata ieri sera e che, con parole pesate al centesimo, spara: "Il Consiglio del Rione Cassero è insorto con accuse severe, ma totalmente infondate, contro lo stesso Organo che l’ha giudicato, contro la Giuria di Gara ed il Direttivo dell’Ente. Questo atteggiamento è inaccettabile". "Il consiglio rionale ha sbagliato bersaglio – sottolinea ancora l’Ente –; la responsabilità di quanto accaduto è riferibile ad altri soggetti e forse, la scelta della traiettoria al bersaglio non è stata compresa o non si è voluta comprendere. La conseguenza è che, oggi, l’Ente si vede, suo malgrado, costretto a riaprire il capitolo e la discussione anche per ogni valutazione, pure di eventuale segnalazione disciplinare, delle gravissime affermazioni riportate nel comunicato".

L’Ente Giostra entra poi nel merito delle contestazioni del Cassero che definisce "infondate". "Sia il Procuratore che la Commissione Disciplina – continua l’ente – hanno lavorato nel pieno rispetto delle norme e, in particolare, assumendo decisioni, anche in via d’urgenza, in modo assolutamente tempestivo, anche perché subito si è dato avvio al procedimento disciplinare". Secondo l’Ente, inoltre, non c’è stato nessun ritardo: "La Commissione aveva, infatti, adottato i provvedimenti di sospensione cautelare del cavaliere dal 14 giugno con termine di efficacia dell’ultimo di tali provvedimenti al 14 settembre. La decisione definitiva è stata adottata con adunanza il 7 settembre e depositata il 12 settembre".

Vengono, ancora, definite "incomprensibili le considerazioni sulle prove". E sul binomio: "Era adeguatamente preparato, come confermato pure dalla Direzione tecnica del master". Inoltre si rigetta al mittente la contestazione dell’aumento dei rischi: "Un’affermazione gravissima, del tutto infondata e pretestuosa. Il livello di sicurezza, lo si ribadisce ancora una volta, è al primo posto dell’attenzione dell’Ente".

Alessandro Orfei